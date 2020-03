Plus proche du Messi de l'Argentine que de celui du Barça

Messi est passé à côté de son match lors du Clásico contre le Real Madrid. Sa performance en deçà n'est pas sans rappeler le Messi que l'on peut voir souvent avec le maillot de l'Argentine.

Certains parlent même du pire match de Messi sous le maillot catalan. Ce qui est sûr, c'est que l'on retrouve des symptômes propres à ses performances avec l'Albiceleste, que l'on ne retrouve que très rarement lorsqu'il évolue avec le club blaugrana.

Regard dans le vide, réclamant de l'aide qui n'est jamais arrivée. Des unes-deux impossibles, et une obligation à aller chercher les ballons trop bas, l'éloignant ainsi de la surface adverse.

Pire encore. L'Argentin a raté ce qu'il ne manque pas. Courtois s'est interposé devant Messi dans un un contre un, avant que La Pulga ne se fasse rattraper à la course par Marcelo, alors qu'il filait au but.

Cette performannce lui a valu bien des critiques. Son état physique a été remis en question, mettant cette contre-performance sur le poids de l'âge. Quoi qu'il en soit, Messi a semblé manquer de fraîcheur, d'idées et d'aide face au Real Madrid.

Ses coéquipiers l'ont cherché - peut-être trop - et ont comme souvent attendu un miracle de l'Argentin. Miracle qui n'est jamais venu. Son entente avec Jordi Alba sur le terrain a été très peu visible, Griezmann peine à trouver sa place, De Jong est encore trop timoré et son grand ami Luis Suárez est encore à l'infirmerie.

Messi a déclaré que le Barça n'avait pas l'équipe nécessaire pour opter à tous les titres cette saison. Leo se sent seul sur le terrain et cela se voit. Un peu comme avec l'Argentine.