Plus rien ne va au Paris Saint-Germain

Le PSG vit une véritable crise au sein de son effectif. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le coach parisien, Thomas Tuchel a confirmé qu'Ander Herrera était positif au COVID-19. L'entraîneur allemand s'est montré agacé par cette situation.

"On a de la malchance avec les joueurs. On a maintenant Draxler, Verratti et Marquinhos blessés. Ils ne seront pas avec nous contre Nîmes et il y a des doutes pour Manchester United (mardi soir, ndlr). Ander Herrera n'était pas avec nous pendant la trêve car testé positif au Covid. Danilo est cas contact avec Ronaldo au Portugal, c'est un risque. Il ne peut pas être avec nous aujourd'hui et demain. Un peu la même chose pour Colin Dagba, avec les U21 de la France, mais c'était plus tôt. S'il a un troisième test négatif aujourd'hui, il peut faire l'entraînement avec nous. Kehrer est encore blessé, il va nous manquer pour quelques semaines je pense. Juan (Bernat), on le sait, est absent. Mauro Icardi s'est blessé mercredi dernier, au ligament interne du genou. Ce n'est pas trop grave mais il va manquer Nîmes et Manchester. "

Tuchel craint également l'avenir de son effectif : "Je sais qu'on a une situation très spéciale avec le Covid. Chaque trêve, chaque voyage en sélection est un grand risque. On peut voir avec Danilo, avec Dagba. Cela peut encore se passer dans 4 semaines car il y a encore une trêve, et donc des voyages et un mix de joueurs. C'est beaucoup. On a eu trois matches internationaux. On a trois blessés après la trêve. Nous avons une équipe, sans blessure, très forte. On peut attendre beaucoup de nous. Et, nous aussi, on attend beaucoup. Mais on a déjà une longue blessure avec Juan, et chaque blessure supplémentaire, ça coûte beaucoup. On ne va pas trouver les phases pour récupérer, quand je regarde le calendrier. C'est énorme. Ça va être très exigeant et, pour ça, on a besoin d'un groupe avec beaucoup de profondeur"

Concernant l'affaire avec Leonardo, le coach parisien s'est montré clair : "J’ai entendu sa déclaration. Moi, j’avais donné mon avis, c’est ça, je ne prends pas les choses personnellement. On n'a pas eu de contact depuis, on s’est entraîné avec les présents, on a fait ça, c’est ce que j’aime le plus", a-t-il expliqué avant de poursuivre un peu plus tard. "Vous savez bien que, dans un groupe fort, dans une équipe où tout le monde est très proche, en même temps, il y a des conflits, mais ça ne change pas le fait que l’on soit proche. J’ai donné mon avis, lui aussi. Je ne le prends pas personnellement, je donne mon avis, parce que c’est mon job en tant qu’entraîneur de me battre pour le meilleur de l’équipe. Il a donné son avis, les choses sont claires, maintenant, on peut avancer, parce qu’il n’y avait rien de personnel."