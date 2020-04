Plusieurs femmes dénoncent un joueur de Boca pour maltraitance

Sebastian Villa joue à Boca depuis maintenant deux saisons et demi et était devenu un joueur important avec le Xeneize.

Mais le joueur colombien est accusé de maltraitance par sa compagne Daniela Cortés, qui a partagé des images sur laquelle elle apparaît la bouche ensanglantée.

"Malheureusement, je dois faire cela aujourd'hui parce que je ne tiens plus. Durant deux ans, j'ai beaucoup souffert, et j'ai pardonné et pardonné encore de nombreux coups en espérant un changement qui n'est jamais venu. Il m'a menacé, m'a dit qu'il allait me faire du mal à moi et ma famille, appelant de mauvaises personnes qui travaillent dans ma ville, et j'ai peur en voyant ma famille en danger. Je fais cela par peur parce que cet homme peut paraître sge et mature sur les réseaux ou devant la presse, mais la réalité est bien différente", a affirmé Daniela Cortés.

"Il est capable de faire n'importe quoi. Vous ne savez quel genre d'homme il est...", a-t-elle conclu.