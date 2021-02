Plusieurs semaines d'absence pour Paul Pogba

Paul Pogba est sorti sur blessure lors du match nul de Manchester United contre Everton samedi, et le joueur français connait désormais l'étendue de sa blessure.

Auteur d'une bonne première période contre Everton, le joueur est sorti quelques minutes avant la mi-temps. Il souffre d'une lésion musculaire à la cuisse, comme l'a confirmé le communiqué des Red Devils.

"Pogba fait maintenant face à un arrêt forcé. Il manquera les matches clés à la maison et à l'étranger à venir, comme mardi en FA Cup contre West Ham, en plus des matches d'Europa League contre la Real Sociedad", a déclaré Manchester United dans son communiqué.

