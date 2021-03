Pochettino a libéré Verratti

Le départ de Thomas Tuchel du PSG et son arrivée à Chelsea ont fait un grand bien aux trois parties impliquées dans l'équation. L'Allemand a remis sur pied une équipe anglaise à la dérive et l'Argentin a permis la régénération du PSG.

Malgré sa mauvaise passe en Ligue 1, l'Argentin a changé le visage du groupe parisien, qui a gagné contre Dijon sur un score de 4-0. Marco Verratti n'a pas joué mais il a pris un moment pour parler de sa nouvelle vie sous les ordres de l'ancien technicien de Tottenham.

"Avec Pochettino, je me sens plus libre, j'ai plus de libertés dans mes déplacements sur le terrain, je peux chercher des espaces et être plus haut", a expliqué le joueur transalpin qui en a profité pour insister sur sa manière de jouer : "Maintenant, je peux aller dans la surface adverse et c'est plus facile pour moi de faire des passes décisives. Ce sont des choses qu'on travaille à l'entrainement".

"On apprend de nouvelles choses tous les jours et je suis sûr que dans quelques temps, on sera encore plus à l'aise", a poursuivi l'international italien.

Après un début de saison assez étonnament discret, Marco Verratti n'est plus le même et a réalisé deux passes décisives.