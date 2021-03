Pochettino confirme le retour de Neymar contre Lyon

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain affrontera l'Olympique Lyonnais dans un choc plus que décisif dans la course au titre et à la Ligue des champions. Les deux adversaires ont pour le moment le même nombre de points au classement.

Mais la bonne nouvelle pour les joueurs parisiens, ce sera le retour de Neymar Junior dans le groupe pour la première fois depuis début février. Blessé aux adducteurs lors d'un match de Coupe de France contre Caen début février, le numéro 10 n'a pas pu jouer depuis, manquant notamment les huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Barça.

Cependant, Neymar a fait son retour à l'entraînement collectif cette semaine et sera donc disponible et de retour dans le groupe parisien ce dimanche. Une information confirmée par Mauricio Pochettino en conférence de presse ce samedi.

"Oui il est disponible, il est dans le groupe pour demain. C’est une joie énorme pour lui d’être là", a confirmé Mauricio Pochettino. Neymar aura deux matches, celui contre l'OL et un autre choc de Ligue 1 face à Lille, le 3 avril, pour retrouver le rythme en vue du duel européen.

Ce travail se fera progressivement. "Nous ferons preuve de bon sens", explique Pochettino, "depuis Caen, il est resté cinq semaines loin des terrains, presque six. Pour sa première convocation, difficile de le voir dès l'entame du match".

Mais "c'est important" que Neymar "revienne dans l'équipe", poursuit le coach, "on pourra lui donner des minutes pour que la semaine qui vient et la suivante il puisse retrouver le rythme de la compétition".