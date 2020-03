Pochettino, de nouveau dans le viseur du Real Madrid

La victoire du Real contre le Barça lors du Clásico n'a finalement pas servi à grand-chose pour les Merengue, qui ont de nouveau perdu la première place du classement une semaine plus tard. Le Real Madrid connaît une période compliquée et les noms de Mauricio Pochettino et de Massimiliano Allegri sont de nouveau dans les petits papiers du club madrilène.