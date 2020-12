Pochettino devrait arriver à Paris très bientôt

L'entraîneur argentin Mauricio Pochettino, considéré comme le successeur de l'Allemand Thomas Tuchel au PSG, devrait arriver dans la capitale ce week-end, indique ce mercredi 'Le Parisien'.

Sa nomination en tant que nouvel entraîneur du club parisien n'a pas encore été confirmée. Le PSG a annoncé mardi que Tuchel avait été licencié, six mois avant la fin de sa dernière saison au club.

'Le Parisien' a souligné mercredi que Zoumana Camara, ancien assistant de l'Allemand, sera l'un des rares membres du staff à rester en place, bien que sa continuité dépende encore de la validation de Pochettino.

L'Argentin a joué pour le PSG entre 2001 et 2003 et n'a pas entraîné depuis un an après son renvoi de Tottenham.

Si la nouvelle est confirmée, ce que les médias considèrent comme imminent, le PSG serait la quatrième équipe qu'il entraînerait après ses passages à l'Espanyol, qu'il a entraîné entre 2009 et 2012, à Southampton, entre 2013 et 2014, et à Tottenham, entre 2014 et 2019.

'L'Équipe' souligne mercredi qu'avec la probable arrivée de l'Argentin sur le banc, "les dirigeants du PSG envoient un signal très clair" à l'équipe.

"Le niveau d'implication requis pendant l'entraînement sera particulièrement élevé", a déclaré le journal sportif, selon lequel Tuchel a privilégié la "thérapie de l'affection" avec ses stars, malgré certains appels à l'attention pour des joueurs comme Mbappé et Di María.

"L'ADN de ce groupe peut-il changer", demande 'L'Équipe', pour qui Pochettino devra trouver un compromis entre le niveau d'effort envisagé dans son projet de jeu et la situation dans son vestiaire, qui comptait dix blessés la semaine dernière.