Les réactions après PSG - Montpellier

Le PSG est sorti largement vainqueur de son duel contre Montpellier (4-0), vendredi. Avec un quatuor offensif très efficace, les champions de France ont laminé une équipe pailladine rapidement réduite à dix. Après le match, ils ont fait part de leur satisfaction.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Téléfoot) : "Je suis très content. Au début du match ce fut difficile mais l'expulsion a changé le match et la victoire a été méritée au final. On devait s'adapter aux circonstances. C'est encore un processus d'apprendre à se connaître, trouver le meilleur fonctionnement en tant qu'équipe. On connait la qualité de Kylian. Les équipes et les joueurs ont des formes différentes depuis le début de la saison. Il est encore jeune, mais il n'y avait aucun doute. Je suis content pour lui. Il méritait d'avoir cette joie (…) Pour Keylor Navas, c'était un coup à l'échauffement. Marquinhos a souffert d'une petite gêne à l'adducteur. Je pense que ce ne sera pas trop grave."

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Téléfoot) : "C'était un bon match. On a eu du temps pour préparer l'adversaire, on a eu quelques séquences intéressantes. Je pense qu'on peut faire encore mieux mais c'était bien (…) Jouer en tant que 2e attaquant ? Ce n'était pas forcément une consigne, c'est surtout que je me sens mieux. Je n'étais pas dans la meilleure condition pour jouer mon jeu. C'est vrai que j'aime beaucoup cette position. J'ai commencé à Monaco comme ça dans un 4-4-2, j'ai joué aussi en 4-4-2 avec Tuchel, mais c'est le coach qui décide. Je n'imposerai jamais rien à un coach. Je pense que j'ai la chance de jouer avec ces 3 grands joueurs. On est très complémentaires. Chacun connaît son rôle, on met notre talent au service de l'équipe."

Angel Di Maria (attaquant du PSG sur Téléfoot) : "Je suis très satisfait, ça a été un grand match. On a eu beaucoup d'occasions qu'on a cherché à convertir, avec du rythme. On est en train de s'adapter aussi à un nouvel entraineur. On était tous contents pour Kylian. C'est un grand bosseur, il a fait un bon match."