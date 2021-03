Pochettino, Draxler… Les réactions après Brest - PSG

Sans être maitre des débats tout le long du match, le PSG a pris aisément le dessus sur Brest ce samedi à l’extérieur (3-0). Les Franciliens assurent ainsi leur passage en 8es de finale de la Coupe de France. A quatre jours du match retour contre Barcelone c’était une belle préparation et c’est sur quoi ont insisté les joueurs et leur coach dans leurs déclarations d’après-match.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Eurosport) : "C'était l'objectif de gagner et se qualifier. Je suis content car la prestation est bonne. On a concédé quelques occasions, mais Sergio a été fantastique. Avoir plus de possession de balle ? Non, c'était normal de vouloir stopper les occasions adverses. Et on s'est aussi créé des opportunités. C'est important de montrer ce qu'on veut pour l'équipe. Il fallait penser à ce match et non à celui de mercredi et ce n'était pas facile. Le pressing en milieu, mon style ? Oui, après deux mois de travail et cela fait 15 matches depuis mon arrivée. Ca commence à prendre. Les joueurs commencent à assimiler les idées et la façon dont on veut jouer. Physiquement, je suis aussi content de la façon dont les joueurs travaillent chaque jour et on approche de notre meilleure condition. On est toujours en quête de la perfection, mais je suis déjà heureux de ce côté-là. Le money time arrive, mais on prend match après match et il faut les gagner tous et aussi toutes les compétitions. Pour nous, c'est un défi extraordinaire. Il y a déjà ce match contre Barcelone. Et il faut faire attention car c'est une bonne équipe et il faut rester concentré. Kehrer ? On l'a senti par précaution seulement. Pas de souci".

Abdou Diallo (défenseur du PSG sur Eurosport) : "On aime avoir la possession et toucher le ballon. Brest a bien joué, mais on a été tranchants devant. Donc c'est une joie, mais mesurée. Je ne pense pas qu'on avait Barcelone dans les têtes, car beaucoup de joueurs avaient besoin du temps de jeu. On a un peu levé le pied, je ne sais pas pourquoi. On verra à la vidéo. Mais on a rempli le contrat. 21 clean sheets cette saison ? Oui, pour nous les défenseurs c'est une victoire personnelle. Donc on est contents ce soir. Une première pour moi avec Danilo Pereira ? On est tous des joueurs de haut niveau, il n'y a pas d'excuse et il faut faire le travail. Neymar ? Il a fait une belle séance hier. On verra comme il se sent. J'espère qu'il sera avec nous. Kehrer a un coup à la cuisse, mais au cas où on a Pembelé et Dagba qui se tiennent prêts et on leur fait confiance".

Julian Draxler (milieu de terrain du PSG sur Eurosport) : "Je crois qu'on était efficaces, on n'a pas eu beaucoup de possession, mais on a marqué 3 buts et on gagne 3-0. C'est mérité, meme si on n'a pas tout maitrisé. C'était une bonne préparation pour mercredi, je suis d'accord. On était attentifs, c'était un match de Coupe et ce n'est jamais facile. Maintenant c'est fini, on peut penser à Barcelone (...) Personnellement, j'ai progressé ces dernières semaines. Le coach me donne plus de temps de jeu et je suis toujours content quand je suis sur le terrain."

Ludovic Baal (défenseur de Brest sur Eurosport) : "On est tombés face à une belle équipe, mais on les a mis en confiance malheureusement. Car on a perdu des ballons bêtes, et avec eux ce genre de situations-là finissent au fond des filets. Le troisième but nous fait mal, c'est clair. C'est vraiment dommage de ressortir avec 0-3, mais malheureusement on marque pas sur nos occasions et on le paye cash. Il reste le championnat oui. Il y a une belle fin de saison à finir et j'espère qu'on la finira du mieux possible".