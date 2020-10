"Pochettino est l'homme dont Manchester United a besoin"

Après l'humiliation face à Tottenham (1-6), Manchester United doit se ressaisir. Pour l'ancien buteur mancunien, Dimitar Berbatov, celui qui peut prendre la situation en main, c'est bien Mauricio Pochettino :

"je peux comprendre pourquoi les bookmakers placent Solskjaer comme le manager le plus susceptible de quitter son poste, surtout s'ils continuent dans cette voie, a commencé par confier Berbatov à 'Betfair'. La pression sur lui ne fera qu'augmenter, et persistent à ne pas gagner de points, le moment viendra probablement où des mesures seront prises (…) Pour moi, c'est incroyable que Mauricio Pochettino soit disponible pour ce poste, l'un des meilleurs entraîneurs du football à mon avis. Vous pouvez dire qu'il attend qu’on lui propose le poste, mais c'est très risqué pour un manager d’accepter cette mission, et je ne peux pas croire qu'un autre grand club ne l'ait pas contacté"

Berbatov a conclu : "Pochettino est peut-être « l'homme de la situation », mais à un moment donné, ils avaient tous cette étiquette [David] Moyes, [Louis] van Gaal, [Jose] Mourinho, tous étaient désignés comme des sauveurs à un moment donné."