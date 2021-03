"Pochettino est une rÃ©fÃ©rence du football mondial"

Marcelo Bielsa estime que Mauricio Pochettino est une référence en tant qu'entraîneur dans le monde du football. Dans une interview accordée à 'Canal+', l'entraîneur a analysé son homologue et a mentionné plusieurs grands moments de sa récente carrière, comme le triomphe en Ligue des champions contre Barcelone.

"Mauricio est une référence dans le football mondial. Il a dû s'adapter immédiatement et il n'a pas mis longtemps à obtenir des résultats. De plus, il a battu le FC Barcelone de façon éclatante, démontrant ainsi ses compétences et son influence", a commencé l'entraîneur.

"Nous, les entraîneurs, sommes ce que nous sommes grâce aux joueurs que nous avons entraînés et qui nous ont fait gagner, nous nous nourrissons les uns des autres. Aujourd'hui, Mauricio est au sommet et il le mérite", a conclu l'entraîneur de Leeds United, qui pense ne pas avoir réussi en tant chez les Whites.

Dans la même interview, il a également parlé du nouvel entraîneur de l'OM, Sampaoli : "Jorge est un entraîneur de renom. Il a été entraîneur de l'Argentine et du Chili et a remporté des titres très importants en Amérique du Sud. Il a aussi de l'expérience en Europe, donc je ne peux pas lui donner beaucoup de conseils. Ses antécédents parlent d'eux-mêmes."