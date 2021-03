Pochettino évoque sa femme et se reprend immédiatement

Le PSG a battu l'Olympique lyonnais. Ils ont gagné 2-4 et, après le match, Mauricio Pochettino était satisfait des trois points.

En conférence de presse, on lui a demandé s'il allait envoyer un message à ses joueurs. Il a surpris tout le monde en évoquant sa femme : "Je n'envoie même pas de messages à ma femme, qui est à Londres... imaginez si je vais envoyer des messages aux autres".

Et il a expliqué qu'il considère les messages trop personnels pour communiquer avec ses joueurs. "Nous sommes en passe de devenir une équipe solide et forte et d'aspirer à de grandes choses", a-t-il tenté d'expliquer.

Immédiatement après, il s'est levé et est parti. Mais pas avant de sourire et de citer à nouveau sa compagne. "Ma femme va me tuer...", dit-il avec un demi-sourire.