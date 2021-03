Leonardo : "Ce n'est pas le moment de parler de la prolongation de Mbappé"

Le choc tant attendu de la 30e journée de Ligue 1 a tourné court ce dimanche au Groupama Stadium. Le PSG n’a finalement fait qu’une bouchée de Lyon malgré un relâchement en fin de partie.

Vainqueurs 4-2, les champions de France se réinstallent en tête du classement. Au coup de sifflet final, joueurs, entraineur et dirigeant franciliens ont tous exprimé leur immense satisfaction à l’issue de cette démonstration de force. Les Lyonnais, eux, ont ruminé leur première heure du jeu à l’envers.

Leonardo (directeur sportif du PSG sur Canal+) : "Je suis très satisfait. C’était l’un des meilleurs matches qu’on a fait ces derniers temps. On a très bien joué, face à une grande équipe. Chaque fois que cette équipe-là a eu besoin de confirmer, elle l’a fait. En plus, on revient en tête du classement, donc je suis très satisfait. On ne peut pas oublier la saison qu’on vit, tout est plus difficile. Ce n’est pas que dans le football, dans la vie aussi. Et je suis content pour notre coach. Ce n’est pas fini encore, mais ce n’était pas facile pour lui d’arriver en milieu de saison. Mais il réussit à communiquer et on voit une équipe qui joue. Après les défaites, ça arrive. Le championnat est comme ça et on l’a encore vu avec Lille aujourd’hui. Mais je suis content de ce qu’on a fait jusqu’à présent. On aurait signé tout de suite pour ce bilan à l’arrivée de Pochettino. Maintenant, les joueurs vont voyager un peu dans le monde. C’est un peu dommage, car c’est une surprise la notice qu’on a reçue (de la LFP). Après la trêve, le calendrier sera chargé avec le Bayern et Lille notamment. Mais c’est le cas de tout le monde. Et je suis confiant pour la suite. Le 100e but de Mbappé ? Ça fait plaisir. A 22 ans, c’est incroyable. Ce n’est pas le moment de parler de prolongation. On va arriver à un moment ou ça sera plus clair par rapport à son avenir."

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG) : "Je suis très content de notre performance, 50min de très bon football contre un adversaire très difficile comme Lyon. On a joué dans une très bonne forme, on a fait une bonne semaine. Envoyer un message à la concurrence ? Je n'envoie même pas de message à ma femme qui est à Londres (rires). Elle va me tuer ! La sortie de Mbappé ? C’était par précaution à cause d’un coup à la cheville."