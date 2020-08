Pochettino n'est plus fermé à une expérience au Barça

Mauricio Pochettino a ouvert la porte à une expérience sur le banc de Barcelone après avoir exprimé ses regrets sur le fait d'avoir montré un "manque de respect" aux Blaugrana avec des commentaires qu'il a tenus en 2018.

La carrière d'entraineur de Pochettino s'est jusque-là déroulée essentiellement à Tottenham, où il a passé cinq ans jusqu'en 2019, mais c'est à l'Espanyol qu'il s'est fait connaître et a passé la plupart de ses années comme joueur. Au cours de deux périodes en tant que joueur, Pochettino a représenté l'Espanyol pendant environ 10 ans, puis est devenu coach principal du club en 2009, trois ans après avoir raccroché les crampos chez les Periquitos.

Ce sont ces liens qui ont souvent été mentionnés par les commentateurs et experts du football espagnol lorsqu'ils ont suggéré que Pochettino n'entraînerait pas les rivaux locaux de l'Espanyol, Barcelone. Pochettino a également exprimé sa réticence à une telle idée à plusieurs reprises, le plus récemment en 2018, lorsqu'il a affirmé qu'il n'entraînerait jamais le Barça, Arsenal ou Rosario Central en raison de ses liens étroits avec l'Espanyol, les Spurs et les Old Boys de Newell. "Je préférerais travailler dans ma ferme en Argentine plutôt que d'aller travailler dans certains endroits", a-t-il dit. Mais, il est depuis revenu sur cette déclaration.

"A l'époque j'avais passé 5 minutes avec Bartomeu (président du Barça) dans un bar et nous nous étions salués car nos enfants allaient au même établissement scolaire. Cela avait généré des rumeurs importantes auxquelles j'avais répondu par cette formule. Je ne voulais pas manquer de respect à Barcelone. Je peux le dire d'une façon différente : à l'Espanyol je me suis fait un nom. Mais je ne suis pas arrogant et je n'aime pas faire ce genre de déclarations. Peut-être qu'aujourd'hui je ne dirais pas la même chose car dans la vie on ne sait jamais ce qu'il peut se passer."

Pochettino est sans emploi depuis novembre de l'année dernière et son limogeage des Spurs, quelques mois à peine après avoir conduit le club londonien à la finale de la Ligue des champions. Le Barça, pour sa part, est actuellement entraîné par Quique Setien. Ce dernier est cependant sérieusement fragilisé à son poste après avoir manqué de conserver le titre de champion d'Espagne.