Pochettino ne pense pas au match du Barça

Le Paris Saint-Germain affronte Lorient ce dimanche dans un match très important pour rester en tête de la Ligue 1 après avoir retrouvé le trône.

C'est pourquoi Mauricio Pochettino pense qu'il est encore trop tôt pour penser à la Ligue des champions et au FC Barcelone : "Je ne pense pas à ce match ou à cette compétition.

"Je ne regarde pas un match en particulier et je préfère penser au jour le jour pour chercher une identité dans l'équipe et faire de notre mieux. On continue à travailler pour trouver une identité et le meilleur équilibre possible", a poursuivi l'entraîneur argentin.

Pochettino a également refusé de parler de joueurs spécifiques : "Quand je commencerai à prendre des décisions, vous verrez qu'il y a des joueurs sur qui je compte plus et d'autres sur qui je compte moins".

"On est un staff technique ouvert à l'amélioration et les joueurs participent en ce moment et doivent être prêts à rentrer quand ils le peuvent", a terminé Pochettino.