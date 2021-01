Pochettino : "Neymar ne m'a pas encore mis de petit-pont"

"Si Neymar m'a mis un petit pont à l'entraînement ? Non, je lui donnerais un coup de pied s'il le faisait." Dans un long entretien accordé à 'Marca', Mauricio Pochettino a notamment évoqué la star brésilienne du PSG.

"C'est un joueur brillant. L'un des plus grands talents du monde. Nous avons une bonne relation depuis le début. Le sentiment au sein du groupe est vraiment bon", affirme le coach argentin, qui devra bientôt défier le Barça en C1.

"Ils sont revenus au 4-3-3 classique. Même si vous les étudiez, étant à l'extérieur, ce n'est jamais la même chose que d'être à domicile. Cela peut également être dit à leur sujet avec nous. Qui mieux que Ronald pour comprendre l'essence de Barcelone ? C'est une légende du club. Parfois, les circonstances exigent quelqu'un qui peut fournir des solutions. Chaque entraîneur a besoin de temps pour trouver ce qu'il veut afin que les éléments tactiques se réunissent d'eux-mêmes. À votre arrivée, vous prenez des décisions et découvrez progressivement quelles sont les meilleures combinaisons pour que l'équipe fonctionne comme vous le souhaitez."

Pouvez-vous dire quelque chose sur Messi qui n'a jamais été dit ? Pochettino a également évoqué un certain Leo Messi. "Il n'y a plus rien à dire. Je le respecte et je l'admire. Une chose que nous partageons, c’est que nous portions tous les deux le maillot de Newell et c’est énorme. Ce lien nous unit. Le fait qu'il soit l'un des meilleurs joueurs de tous les temps est quelque chose que je ne vais pas découvrir et quand le moment viendra où nous nous affronterons, nous nous battrons tous les deux pour nos propres intérêts".

En tant qu'ancien défenseur central, qu'aurait fait Pochettino pour arrêter l'Argentin ? "La seule chose que j'aurais pu faire serait de lui donner un coup de pied, si je pouvais m'approcher de lui. Mais il m'aurait été difficile de l'arrêter. Il est si rapide et intuitif qu'il passe devant tant d'adversaires avant qu'ils n'aient eu la chance de le bloquer. Carles Puyol a déclaré que même à l'entraînement, il était impossible de lui prendre le ballon, impossible de l'arrêter. Il a un tel talent pour dépasser les joueurs, ce qui le rend unique. Di Stéfano m'a dit un jour que la seule façon de marquer Messi était avec un morceau de craie... C'est vrai. Vous pouvez mettre une croix sur sa poitrine pour essayer de le marquer… mais vous ne pourrez pas l'arrêter ou lui enlever le ballon."

"Si je le veux dans mon équipe ? Il est impossible de dire non ... Parfois, les mots me manquent. Votre question dit tout. Quel entraîneur au monde ne voudrait pas d'un joueur de ce calibre ? Je comprends parfaitement la question, mais c'est une tentative de provoquer une controverse. C'est une question dangereuse pour moi de répondre si mes mots sont alors sortis de leur contexte ... Ensuite, nous verrons "Pochettino manque de respect, Pochettino a dit ceci, Pochettino a dit cela ...".