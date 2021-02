"On ne peut pas effacer le passé, mais il faut construire le futur"

Sans Neymar et sans Di Maria, le PSG aborde un match capital de sa saison face au FC Barcelone avec une odeur de revanche. La "remontada" du printemps 2017 est loin derrière et les Parisiens auront à coeur de réussir leur rendez-vous, pour ce huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Barça. Présent en conférence de presse ce lundi, Mauricio Pochettino s'est montré déterminé, sans pour autant sous-estimer l'adversaire catalan.

Dans quel état d'esprit êtes-vous avant ce match ?

"C'est un match spécial pour nous, surtout 40 jours seulement après notre signature. C'est une date importante, un match important, on le sent partout au sein du club. C'est un objectif clair pour le PSG de remporter la Ligue des champions, on connaît l'importance de ce type de match."

Votre équipe est-elle prête à 24 heures du coup d'envoi ?

"Bien sûr. L'équipe est toujours prête. Je ne connais pas un coach qui vous dira que son équipe n'est pas prête avant un match. On connaît les circonstances qui sont les nôtres mais nous serons prêts demain pour jouer du mieux possible."

Craignez-vous une certaine nervosité de votre équipe après la remontada ?

"Je suis très calme par rapport à ça. On ne peut pas effacer le passé mais il s'agit de construire un meilleur futur avec ce groupe. C'est notre objectif."

Comment va Marco Verratti et quel rôle pourrait-il tenir demain s'il venait à débuter ?

"Il faut avancer petit à petit. On va voir après l'entraînement d'aujourd'hui qui ne sera pas très exigeant 24 heures avant le match. Nous avons un plan de jeu et on prendra la meilleure décision. Vous verrez demain."

Attendez-vous plus de Kylian Mbappé demain en l'absence de Neymar et Di Maria ?

"J'attends de lui ce que j'attends toujours des grands joueurs. Je suis très content de ses performances depuis mon arrivée. Chaque joueur doit avoir son rôle. Les absences de Di Maria et Neymar sont importantes pour l'équipe mais tout le monde est excité par ce match et les joueurs joueront de la meilleure manière possible pour le gagner."

Que pensez-vous de l'atmosphère au sein du groupe depuis votre arrivée ?

"J'ai trouvé une équipe merveilleuse avec un bon état d'esprit. Les joueurs veulent avancer ensemble, créer une identité commune. Je suis vraiment très satisfait. Ils aiment s'entraîner et jouer ensemble."

Trouvez-vous que le Barça a évolué depuis le tirage ?

"C'est toujours la même chose. Koeman est arrivé il y a peu de temps et il faut du temps pour obtenir des résultats par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Après 7-8 mois avec Koeman, le Barça a beaucoup évolué, surtout dans une réalité différente avec le Covid. L'équipe est beaucoup plus solide maintenant mais ce n'est pas une surprise pour moi de voir que le FC Barcelone est dans une bonne période."