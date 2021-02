Pochettino pessimiste pour Verratti contre le Barça

En plus d'Ángel di María et de Neymar, le Paris Saint-Germain pourrait devoir faire sans un autre de ses joueurs les plus créatifs sur le terrain mardi soir contre le FC Barcelone en Ligue des champions.

Blessé depuis un violent contact avec Dimitri Payet contre l'Olympique de Marseille la semaine passée, Marco Verratti n'a pas joué contre Caen et Nice, et est désormais incertain pour le choc au Camp Nou.

Son entraîneur, Mauricio Pochettino, ne s'est pas montré très optimiste quant à l'évolution de la blessure de son milieu de terrain italien samedi soir, après la victoire contre les Aiglons en Ligue 1.

"Verratti s'est entraîné aujourd'hui, il a toujours une petite douleur, ce ne sera pas facile pour mardi, on espère qu'il sera là. On verra", a déclaré l'entraîneur argentin.