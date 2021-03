Pochettino prévient l'OL

Le PSG joue un match capital pour le titre au Groupama Stadium demain soir. Défaits la semaine passée face au FC Nantes, les Parisiens sont encore en vie grâce aux matchs nuls de Lille face à Monaco et de Lyon face à Reims.

Mauricio Pochettino était en conférence de presse d'avant-match : "La vérité c'est que c'est un match très important. Je ne sais pas si c'est une finale mais c'est presque comme tel. Ce sont trois points très importants dans l'optique du classement. Ce ne sera pas définitif mais très important pour le classement» résume-t-il.

L'entraîneur du PSG sait que son équipe devra se concentrer sur son jeu pour venir à bout des Lyonnais : "Le plus important ce sera dans notre manière d'approcher ce match. Lyon est une bonne équipe mais nous devons nous concentrer sur nous, notre identité de jeu, plus que sur notre adversaire. Lyon est une équipe qui va de l'avant et joue bien au football. Lyon était demi-finaliste de la dernière Ligue des champions. Ce sera un match très très difficile."

Il convient de rappeler que l'OL était venu s'imposer 0-1 au Parc des Princes au match aller, grâce à un but de Tino Kadewere. à l'époque, le club de la capitale était dirigé par thomas Tuchel. À ce sujet, pochettino a dit : «Les circonstances de chaque match sont différentes. On espère que cela ne va pas se répéter demain mais on s’attend à un Lyon agressif et avec beaucoup de qualité. Les joueurs au milieu à Lyon sont de grands joueurs et ce sera difficile. Les deux équipes peuvent gagner, nous respectons Lyon mais nous allons là-bas pour ramener les trois points.» Le duel est lancé.