Pochettino répond à la rumeur Messi

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a vécu sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain ce mardi après-midi.

Le PSG prépare sa reprise et affrontera Saint-Étienne mercredi soir dans le Forez. En conférence de presse, l'Argentin a répondu aux nombreuses questions des journalistes.

Il s'est aussi arrêté sur la rumeur concernant Lionel Messi. Une rumeur qu'il a botté en touche pour le moment : "Le Père Noël m’a offert un joli cadeau. il a été généreux avec moi, d'être dans un club comme le PSG. Je remercie le président Nasser et Leonardo de nous donner cette chance."

"On sait qu’il y a beaucoup de rumeurs dans des clubs comme Paris. On vient d’arriver, on doit s’adapter à un nouvel environnement, un nouveau groupe de joueurs et il faut laisser les rumeurs pour le futur. On aura le temps de penser à tout ça à l'avenir", a-t-il précisé.