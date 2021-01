Pochettino s'intéresse à Sergio Aguero pour la saison prochaine

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain aimerait renforcer l'attaque lors le marché des transfert estival. L'Argentin Sergio Aguero (Manchester City) est un joueur qui plaît à Mauricio Pochettino, d'après 'A Bola'.

Le départ possible de Neymar et Kylian Mbappé en fin de saison signifie que Pochettino est déjà à la recherche d'alternatives. Aguero, 32 ans, est en fin de contrat avec Manchester City et est une option pour la formation parisienne qui pourrait voir le joueur débarquer libre.

Pour rappel, Sergio Aguero était arrivé à Manchester City en provenance de l'Atlético Madrid en 2011. Il compte 379 matches et 256 buts avec les Citizens.