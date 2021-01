Toutes les réactions de PSG - Brest

Le PSG est sorti victorieux ce samedi de son duel contre Brest en Ligue 1 (3-0). Même bousculés par de vaillants Finistériens, les champions de France ont su remplir leur mission et offrir à leur coach un premier succès en Ligue 1. A l'issue de la partie, le technicien argentin n'a d'ailleurs pas manqué de faire part de sa satisfaction, tout en se projetant sur l'opposition à venir contre l'Olympique de Marseille. Côté brestois, on a regretté la tournure des évènements, mais en restant fier de la prestation produite.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) : "Oui, Mbappé a fait de bonnes choses. Il a eu des occasions, et c'est dommage qu'il n'a pas marqué. Mais, il a fait un bon match. PSG - Marseille ? C'est un match très spécial pour Paris et pour moi aussi. On espère faire un bon match et arriver dans les meilleures conditions pour être compétitif. Et bien évidemment, comme à chaque fois qu'on joue l'OM, il faut gagner."

Pablo Sarabia (attaquant du PSG sur Canal+) : "Le style Pochettino ? Il veut qu’on ait beaucoup le ballon et qu’on renverse beaucoup le jeu pour déstabiliser l’adversaire. Il nous demande de faire beaucoup de pressing, très haut. C’est très important de capter toutes les idées du coach pour essayer de faire le meilleur possible. Il y a des choses qui sont semblables entre Tuchel et Pochettino mais il y a des choses qui sont très différentes. On doit travailler car il y a beaucoup de choses qui sont nouveau. PSG – OM mercredi lors du Trophée des Champions ? Oui, ce sera une revanche après la défaite en championnat. Contre Marseille, c’est toujours différent, c’est une équipe très difficile mais on va tout faire pour ramener ce trophée."

Romain Faivre (milieu de terrain de Brest sur Canal+) : "C'est sur que c'est un score sévère. Mais on connait les grandes équipes, il suffit d'une action pour qu'ils nous punissent. Mais je pense qu'on a montré de bonnes choses et il y a des choses à retenir pour la venue de Rennes la semaine prochaine. Y a de quoi être optimiste. On a fait belle figure, mais il y a aussi des choses à réctifier et on va travailler cette semaine à l'entrainement avec le staff pour préparer Rennes."