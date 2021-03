Pochettino veut De Gea pour remplacer Keylor Navas

Mauricio Pochettino n'a pas oublié David de Gea. Selon le journal 'The Sun', l'entraîneur argentin compte toujours trouver un nouveau gardien de but pour remplacer Keylor Navas au Paris Saint-Germain.

Le média britannique affirme que les Parisiens ont le nom du gardien de Manchester United sur leur liste de priorités pour le prochain mercato estival.

Le club de la capitale a les moyens de maintenir le salaire du gardien de but espagnol, qui gagne plus de 20 millions d'euros par an à Old Trafford.

De Gea est à Manchester depuis 2011, date à laquelle il a terminé son passage à l'Atlético de Madrid. Depuis lors, il a fait 434 apparitions officielles pour le club anglais.

Jusqu'à présent cette saison, le gardien international espagnol a disputé 29 matches officiels, tous en tant que titulaire, et a encaissé 29 buts. Son contrat avec les Red Devils prend fin en juin 2023.

La paternité pourrait l'envoyer sur le banc

Les rumeurs concernant le départ de De Gea de Manchester pour Paris ne sont pas le fruit du hasard. Et c'est que la presse anglaise a commencé à spéculer sur son possible départ de United.

La raison ? Son congé paternel. Le gardien espagnol sera absent pendant un mois en raison de sa récente paternité. Pendant ce temps, c'est Henderson qui aura la responsabilité de défendre les cages de United, lui qui est appelé à être le gardien titulaire du club mancunien à l'avenir.