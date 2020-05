Pogba Ã  la Juventus, la piste se refroidit

Paul Pogba n’a plus qu’un an de contrat du côté de Manchester United. À mesure que le mercato estival approche, les rumeurs concernant son avenir enflent. Son nom est, par exemple, de nouveau mentionné du côté de Madrid et aussi à Turin en vue d’un potentiel come-back à la Juventus.

Cependant, et comme l’avait indiqué son agent Mino Raiola il y a quelques semaines, entre le rêve et la réalité il y a parfois une grande différence. Et il s’avère que le club piémontais, en dépit de sa puissance, n’a pas vraiment les moyens pour récupérer l’international tricolore.

Fabio Paratici, le directeur sportif bianconero, vient de s’exprimer sur 'Sky Sport Italia' pour clarifier la position de son employeur. Sans trop entrer dans les détails, il a affirmé que les pistes qui étaient d’actualité avant la crise de coronavirus ne le seront pas forcément au sortir de cette période compliquée. "C'est un joueur fantastique, nous le connaissons comme un champion. Mais quelque chose va changer après cette crise, car aujourd’hui les meilleurs joueurs comme Paul auront moins de clubs qui peuvent leur garantir un salaire aussi élevé".

Pogba est, pour rappel, le joueur le mieux payé des Red Devils. Il émarge à 16.7M€ par an. Son contrat avec la formation anglaise court jusqu’en 2021. MU peut activer une clause pour une prolongation d’un an, mais tarde à le faire pour le moment.

Outre le cas Pogba, Paratici s’est aussi confié sur une autre cible des champions d’Italie, en l’occurrence Arthur. Un possible échange avec Miralem Pjanic a été évoqué par la presse." Nous parlons avec eux (les dirigeants blaugrana) comme nous le faisons avec de nombreux clubs de haut niveau. Ce sera un été particulier. Nous avons besoin d'idées, d'échanges et du sang neuf pour le prochain mercato estival", a-t-il lâché.