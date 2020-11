Pogba dans le dur à Manchester United

Pogba connaît une période compliquée à Manchester United. L'époque où il était l'un des joueurs les plus convoités du monde paraît bien loin. Il fut un temps sur les tablettes du Real Madrid mais a finalement rejoint la Premier League. Il profite de la trêve internationale pour analyser sa situation dans une interview accordée à 'RTL'.

"Je n’avais jamais connu une période si difficile dans ma carrière. L’équipe de France est une bouffée d’oxygène, le groupe est exceptionnel, c’est magique". a affirmé le Red Devil.

Le milieu français s'est exprimé concernant la victoire contre le Portugal : "C'est une excellente soirée et on est tous satisfaits. On a savouré cette victoire face au Portugal. L'équipe a fait preuve de beaucoup de maturité. On ressent la même chose qu'après avoir gagné la Coupe du Monde. Didier Deschamps nous avait prévenu que notre vie changerait après le Mondial et l'objectif est maintenant de gagner l'Euro.

Les performances de Pogba avec les Bleus lui servent certainement à détourner l'attention de sa réalité en Angleterre. Il dispute sa cinquième saison consécutive à United avec des attentes très élevées et pour le moment, des chiffres peu en sa faveur.