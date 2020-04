Pogba dévoile le nom des six idoles de son enfance

À l'heure actuelle, nul ne sait si Paul Pogba, sous contrat jusqu'en juin 2021, portera toujours les couleurs de Manchester United la saison prochaine.

Mais en attendant, le milieu de terrain continue de participer à la communication des Red Devils, lesquels ont récemment publié un podcast dans lequel le Tricolore se raconte lui-même.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que 'La Pioche' était fan des joueurs offensifs. "J’avais Ronaldinho, Ronaldo, Zinédine Zidane, Thierry Henry, Djibril Cisse, Kaka", a répondu le champion du monde 2018.

Dans l'attente de la reprise du championnat, l'international tricolore est toujours la cible de rumeurs quant à un possible départ d'Old Trafford cet été.

Le Real Madrid ne cesse de penser à la possibilité d'enrôler le Français et pourrait revenir à la charge cet été, sachant qu'il ne reste plus qu'un an de contrat au champion du monde.