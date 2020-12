"Pogba devrait rejoindre Zidane au Real Madrid"

Manchester United vit actuellement une situation difficile en ce qui concerne l'avenir de Paul Pogba, après que Mino Raiola ait déclaré que son temps avec le club d'Old Trafford était terminé, mais bien que le Real Madrid ne semble pas trop intéressé, le Bulgare pense que Zinedine Zidane pourrait ramener Pogba à son meilleur niveau.

"Je souhaite le meilleur à Pogba et je veux le voir revenir à sa meilleure version parce que c'est un bon gamin", a laissé entendre Berbatov. "Aller au Real Madrid est-il la solution? Peut-être que retrouver Zidane pourrait être un bon moyen de redémarrer. Je suis sûr que pour Pogba ce serait magnifique, parce que Zizou a joué dans la même position et était le meilleur, ils pouvaient parler et générer une connexion spéciale. Zidane est Français et ça aide. Ce sont de petits détails, mais Zidane a été dans la situation de Pogba et pourrait tirer le meilleur de Paul pour essayer de faire de lui le meilleur milieu de terrain du monde, comme Zidane l'a été."

"S'il est vrai qu'il est vraiment malheureux, s'il continue à rester en dehors des compos de départ, alors je pense qu'il est préférable pour lui de quitter Manchester United. Je ne pense pas que Pogba savait ce que Raiola allait dire parce que c'est assez embarrassant pour le joueur. N'oublions pas que c'est Raiola qui travaille pour Pogba et non l'inverse, et que les agents devraient faire ce que leurs disent les joueurs", a déclaré Berbatov.

Le Français va-t-il suivre ces conseils et filer vers la capitale espagnole cet été ?