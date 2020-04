"Pogba est le joueur idéal pour amener ce qu'il manque au Real"

Christophe Dugarry, ancien joueur du Barça et champion du monde avec la France en 1998, n'a pas hésité à reconnaître sur les micros de 'RMC Sport' que Paul Pogba est le joueur idéal pour le Real Madrid.

"On l'a tous observé que ce milieu devenait un peu vieillissant. C'est un milieu qui a du mal à se projeter, à casser des lignes, à venir en deuxième rideau lorsqu'il y a des centres. Pogba sait le faire", a a expliqué le consultant.

Il a aussi évoqué l'avenir de Paul Pogba au Real Madrid, le joueur est pisté par le club espagnol depuis l'année dernière : "C'est un garçon qui est capable de marquer des buts. Pour moi, c'est le garçon idéal pour amener ce qu'il manque au Real Madrid. Ça fait un an que c'est compliqué pour lui, parce qu'il a des blessure et que son équipe ne marche pas fort, mais à chaque fois qu'il a pu jouer, il retrouve très rapidement son niveau. Connaissant Zizou, s'il y a eu un coup de cœur pour Pogba, il n'y a aucune raison pour qu'il soit parti un an après", a conclu Dugarry.