"Pogba et Bruno ne peuvent pas jouer ensemble"

Paul Pogba et Bruno Fernandes peuvent-ils jouer ensemble ? C’est assurément la question que se posent tous les supporters de Manchester United, à un moment où l’international français s’apprête à retrouver la compétition et disputer ses premiers matches au côté Portugais.

Danny Murphy, ex-joueur de Liverpool, s’est exprimé sur le sujet lors d’une intervention sur 'TalkSport'. Et, il ne semble pas trop croire au bon fonctionnement de ce duo. "Le problème que vous avez, quand vous avez deux joueurs d'attaque qui veulent aller de l'avant et ne veulent pas vraiment revenir en arrière de cette façon, ils vont laisser l’équipe trop exposée défensivement. C'est donc un équilibre délicat ", a justifié l’ex-international anglais.

Murphy estime que c’est au champion du monde tricolore de laisser sa place et se trouver un nouveau challenge :"Je pense que ce serait excitant de voir si cela peut fonctionner. Donner une chance au duo. Mon intuition est que Pogba partira. Il va être très difficile de faire en sorte qu’il reste heureux s’il ne joue pas tous les matches. C’est un champion du monde, il est très talentueux et c’est pourquoi je ne crois pas qu’il acceptera de rester sur le banc. La seule chose qui est sûre avec United, après ce que j'ai vu de Fernandes, c’est que lui, il va jouer."

Des propos qui vont certainement faire polémique et qui contrastent avec ceux tenus par Ryan Giggs et Andy Cole dernièrement et qui voient Pogba et Fernandes s’entendre à merveille.