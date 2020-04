Pogba et Rashfort, les deux 'recrues' de Man United après la crise de Covid-19

Il n'y a pas seulement le Real Madrid et le FC Barcelone, avec Eden Hazard et Luis Suárez, qui pourront compter sur des retours en raison du retard des championnats à cause du coronavirus.

En Angleterre, Manchester United enregistrera également deux "nouvelles recrues", si on peut les appeler ainsi, quand la pandémie mondiale sera maîtrisée.

Le 'Daily Star' rapporte ce lundi que l’état physique de Paul Pogba et Marcus Rashford s’est beaucoup amélioré et que les deux joueurs pourraient s’entraîner à nouveau avec les Red Devils quand les équipes pourront le refaire en Angleterre.

En ce qui concerne l'attaquant, il s’est blessé au dos à la mi-janvier et allait manquer l’Euro 2020. En fin de compte, sa rééducation se fait plus vite que prévue.

De son côté, la saison de Paul Pogba n'est pas des plus faciles, avec seulement huit rencontres jouées. Après avoir été opéré, l'international tricolore s'apprête à reprendre l'entraînement collectif avec ses coéquipiers. La Juventus et le Real Madrid sont toujours sur ses traces.