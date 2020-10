Pogba évoque le duel face au PSG

Le 20 otobre prochain, Manchester United affrontera le Paris Saint-Germain à l'occasion de la première journée des phases de groupes de la Ligue de Champions.

On s'en souvient, lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, en 2019, les Red Devils avaient éliminé le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Qu'en sera-t-il de cette nouvelle confrontation, Paul Pogba en dit quelques mots.

"On sait tous que ça a beaucoup parlé après le succès de Man U contre le PSG. Un succès inattendu aux yeux du monde entier, il faut le dire. Mais, on parle là des finalistes de la dernière Ligue des Champions, d’une équipe qui est aujourd’hui plus forte. Nous aussi on s’est renforcés avec des très bons transferts, dont celui d’El Matador (Cavani). (...) Ce sera un match à regarder vu l’histoire du dernier match et bien sûr le transfert d’Edinson. Je pense que ça sera un match très intéressant", a lancé l'international français.