"Martial n'a pas les mêmes qualités que Cavani"

Paul Pogba estime qu'Edinson Cavani offre à l'équipe de Manchester United des qualités qu'Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood n'ont pas.

Ole Gunnar Solskjaer a ajouté l'expérimenté uruguayen à son effectif au cours de l'été 2020. Cavani était sans club depuis plusieurs semaines avant que United ne l'enrôle. El Matador était alors arrivé au terme de son bail avec le PSG.

Des interrogations ont été soulevées sur la décision des Red Devils de signer un attaquant de 33 ans le jour de la date limite de transfert, certains accusant Solskjaer de manquer de vision à long terme.

Cavani s'est cependant avéré être un atout précieux pour United, avec des coéquipiers plus jeunes tirant d'importantes leçons de lui tandis que cinq buts importants ont été contribués à la cause.

Sa dernière réalisation est survenue lors de la victoire 2-1 à Fulham, confirmant qu'il était toujours très efficace dans ce rôle de neuf. Aujourd'hui, il fait de l'ombre Anthony Martial, l'ancien occupant de ce poste chez les Red Devils.

Pogba a révélé à MUTV l'importance accordée à la présence de Cavani à Manchester: "Tout le monde sait qu'Edi est un attaquant de classe mondiale et il y a peu d'attaquants comme lui dans le monde, et nous avons eu le chance d'en avoir un. Nous savons que les buts les plus difficiles sont ces buts-là. Nous avons des joueurs talentueux - Anthony Martial, Rashy devant, même Mason, qu'ils peuvent tirer de l'extérieur et tout ça - mais ils n'ont pas ça, l'expérience d'Edi, et ils n'ont pas la même qualité d'Edi aussi. Je pense donc que nous nous complétons avec les joueurs que nous avons devant et Edi peut évidemment montrer sa classe comme il l'a fait aujourd'hui. Ces buts c'est ce dont on avait besoin, au bon moment, il est toujours là au bon moment pour aider l'équipe à gagner."