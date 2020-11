"Pogba n'est que source de problèmes pour Manchester United"

Paul Pogba n'a été «rien d'autre qu'une source de problèmes» pour Manchester United depuis son retour au club en 2016, dixit Paul Ince. Cet ancien joueur des Diables Rouges estime que le Français ferait mieux de se remettre en question, autrement son second passage à Old Trafford va se solder par un cuisant échec.

Les Red Devils ont investi 105 millions d'euros pour ramener "La Pioche" dans leur effectif, et cela constituait leur record en matière des transferts. La signature de Pogba était considérée à l'époque comme une remarquable opération, puisque le joueur était dans une phase ascendante de sa carrière. United n'a cependant pas été en mesure de tirer le meilleur parti de l'international tricolore et des questions régulières ont surgi sur sa forme et son avenir.

Pogba est devenu champion du monde lors de son deuxième passage en Angleterre, mais ses prestations en club n'ont jamais atteint celles en sélection. Aujourd'hui, son rôle au sein de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer est moins important, puisqu'il multiplie les apparitions sur le banc. Pour Ince, cette situation est devenu problématique et le joueur en est le principal responsable. L'ancien milieu de terrain de United a déclaré à Ladbrokes: "J'adore Pogba. Je pense qu’il était un joueur de classe mondiale à une époque. Nous l'avons vu à la Juventus. Mais depuis qu’il est arrivé à Manchester United, il n'est que source de problèmes. Sous Jose Mourinho et les histoires avec son agent, il y a toujours quelque chose. Ses performances n’ont pas été à la hauteur, les fans l’ont presque pris en grippe".

«Si je jouais avec lui, je dirais: écoutes, va simplement jouer, a-t-il ajouté. Va là-bas et commence à jouer. Une fois que tu commenceras à jouer comme tu devrais le faire, tu pourrais parler de ta volonté de signer pour le Real Madrid, car pour le moment, tu ne peux même pas assurer ta place à Man-U. Si je suis Paul Pogba et je suis assis sur le banc, alors je me dirais : "il faut que je m'accroche car j'ai Fred, Scott McTominay et Bruno Fernandes qui jouent tous au milieu de terrain et je suis assis sur le banc? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec moi. Man United ce n'est pas que Paul Pogba."

Pogba a exprimé le désir de jouer un jouer pour le Real Madrid à un moment donné de sa carrière, mais United a choisi d'activer la clause de prolongation dans son contrat qui devrait le maintenir dans son environnement actuel jusqu'à l'été 2022.