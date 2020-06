Pogba ne quittera pas Manchester United selon Schmeichel

La légende de Manchester United, Peter Schmeichel, se dit "absolument convaincue" que Paul Pogba restera au club, car "les bonnes personnes" lui ont dit que le champion du monde voulait rester à Old Trafford malgré toutes les rumeurs laissant croire du contraire.

De retour à United en grande pompe en 2016 après quatre années extrêmement réussies à la Juventus, le joueur de 27 ans a fait l'objet de nombreuses polémiques. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Des questions sur son attitude et sa contribution sur le terrain, à la critique de ses changements de coiffure réguliers, en plus de ses flirts avec le Real Madrid, entre autres clubs, Pogba a constamment fait les gros titres Outre-Manche.

Le milieu de terrain est cependant toujours considéré parmi les meilleurs au monde à son poste et Schmeichel pense que ce qui se passe dans les coulisses est très différent de la façon dont le joueur est décrit par la presse. "Je suis absolument convaincu qu'il veut rester", a déclaré l'ancien gardien de but à l'Express'. "Je pense que nous verrons quelqu'un totalement différent du joueur qu'on a vu il y a un an".

Relancé sur le sujet et invité à expliquer pourquoi il est si confiant sur le fait Pogba restera à Old Trafford, Schmeichel a lâché : "Je le sais simplement, en parlant aux bonnes personnes. La façon dont il est décrit dans les médias pour ce qu'il fait et ce qu'il dit lui-même est une chose, et ce que fait son agent en est une autre. Il voulait revenir à Manchester United. Et il a, comme tout grand joueur qui se respecte, il a sa fierté. Et je ne pense pas qu'il veuille partir. Je ne pense pas. "