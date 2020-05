"Pogba, ne sois pas comme Coutinho"

Le possible départ de Paul Pogba de Manchester United n'est plus d'actualité depuis la pandémie mondiale liée au coronavirus.

Fortement impacté par la crise sanitaire et économique, les équipes ne peuvent plus se permettre de débourser de grosses sommes cet été.

Mais en Angleterre, personne n'a oublié l'intérêt de la Juventus et du Real Madrid pour l'international français. Et encore moins les supporters, qui ont demandé à Paul Pogba de ne pas quitter Old Trafford.

Pour aller pllus loin dans leur demande, les fans des Red Devils se sont appuyé sur l'exemple de Coutinho, qui était l'un des meilleurs joueurs du monde dans les rangs de Liverpool, mais pour qui le départ ves le FC Barcelone n'a pas été un véritable succès.

"Coutinho regrette d'être partie de Liverpool, Paul devrait rester patient, il aime Manchester United. Je suis sûr qu'il se rend compte des progrès qu'il a fait sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer", a déclaré un supporter dans les colonnes de l'Express'.

"Dans la vie, il faut savoir prendre des risques, mais, si cela n'a pas fonctionné pour Coutinho, il se passera la même chose pour Pogba", a confié un second fan.

Avant la trêve, Pogba a disputer seuelement huit matches, ralenti par ses blessures. Le Français a délivré deux passes décisives et n'a pas trouvé le chemin des filets depuis avril 2019.