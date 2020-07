Pogba parti pour rester Ã  Manchester United

Il y a un an, l’avenir de Paul Pogba avait alimenté la rubrique des transferts pendant tout le mercato. L’international français était fortement pressenti pour quitter Manchester United. Un scénario qui a peu de chances de se répéter cette fois.

Le site The Athletic révèle ce vendredi que l’international tricolore n’a désormais aucune envie de changer d’air. Ayant retrouvé les terrains et aussi la joie de jouer, il est disposé à aller au moins jusqu’à la fin de son contrat à MU. Un bail qui expire en 2021, mais qui pourrait être prolongé automatiquement d’un an.

La Pioche aurait changé d’avis en voyant son équipe retrouver un visage compétitif. La bande à Ole Gunnar Solskjaer étant invaincue depuis janvier dernier, toutes compétitions confondues. En outre, on le voit s’épanouir sur le pré au côté de la nouvelle recrue du club, le Portugais Bruno Fernandes.

Pogba a renoué la compétition le 19 juin dernier. Depuis, il a enchainé 4 matches, dont 2 dans la peau titulaire. Il n'a pas encore trouvé le chemin des filets, mais s’est rendu auteur d’une passe décisive. C’était pour Fernandes lors du succès contre Brighton à l’occasion de la dernière rencontre.