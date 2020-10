Pogba pas sûr de prolonger

Paul Pogba est un cadre chez les Red Devils depuis son arrivée de la Juventus de Turin en 2016. Or ce dernier ne señble plus faire l'unanimité au sein du groupe et au regard de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. En effet, ce dernier n'hésite pas à le placer sur le banc des remplaçants comme cela a été le cas en Ligue des Champions ce mardi face au PSG ou encore ce samedi face à Chelsea. Si ses entrées en cours de match sont plutôt satisfaisantes, elles ne sont pas suffisantes pour les dirigeants mancuniens.

Selon les dernières informations d'ESPN, le club qui tient à poursuivre l'histoire avec le joueur mais ne serait nonobstant pas disposé à lui offrir un pont d'or pour le conserver du côté d'Old Trafford.

En ce qui concerne les volontés du principal intéressé, cette même source a déclaré qu'il n’avait pas encore pris de décision quant à son avenir. Le mois de décembre pourrait être décisif pour l'avenir de Paul Pogba.