Solskjaer : "Pogba peut tout faire sur un terrain de football"

Après un début de saison plus que compliqué en raison de ses pépins physiques et du coronavirus, Paul Pogba est de retour en forme, comme l'indique son entraîneur.

"Paul peut plus ou moins tout faire sur un terrain de football, il peut délivrer des passes longues, être dans la surface, arriver face à la surface, jouer des combinaisons en dehors de la surface. Il a vraiment bien joué, il a eu un impact sur le jeu contre Leipzig, nous aimons le voir aller de l'avant et affecter le jeu", a déclaré le Norvégien en conférence de presse, ce vendredi.

"Après avoir été blessé et malade pendant si longtemps, il s'agit pour lui de retrouver la forme physique, retrouver de la constance. Plus il est en forme, plus il peut faire", a conclu le manager des Reds Devils.

Ce dimanche (17h30), MU reçoit à Old Trafford les hommes de Mikel Arteta dans le cadre de la 7e journée de Premier League.

