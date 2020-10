Pogba sur le banc, Solskjaer se justifie

Paul Pogba n'est plus aussi incontournable à Manchester United. Loin d'être à son meilleur niveau, le Français a débuté les trois dernières rencontres avec son club sur le banc des remplaçants.

Disposant d'un Bruno Fernandes en feu ces dernières semaines, Ole Gunnar Solskjaer préfère aligner MacTominay et Fred au milieu de terrain.

Le technicien Norvégien s'est expliqué : "Quand vous avez de bons joueurs sur le banc et qui peuvent entrer pour influencer le match, c'est un bon challenge et une décision importante, a expliqué le coach norvégien. Je pense que Paul, sur les trois matchs de la semaine, est bien entré et a eu une influence positive. Il a été absent pendant longtemps à cause du coronavirus, il s'améliore physiquement. Peut-être que j'ai été injuste en le faisant débuter trop tôt lors des premiers matchs. Mais il entre en jeu et le fait très bien."

Espérons que le Français soit donc de retour dans le onze mancunien prochainement. Donny Van de Beek, recruté cet été contre une somme astronomique est lui aussi absent de l'équipe de Solskjaer.