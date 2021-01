Pogba s'Ã©loigne du Real Madrid

L'un des objectifs principaux de Zidane depuis qu'il est revenu sur le banc du Real Madrid est de faire venir Paul Pogba. En décembre, Mino Raiola - agent de Paul Pogba - avait offert une lueur d'espoir au coach français en affirmant que son client quitterait MU à la fin de la saison.

Mais voilà, on le sait, dans le football tout va très vite. En forme actuellement, le champion du monde 2018 est redevenu un titulaire indiscutable dans le onze de Solskjaer. Et, d'après 'Daily Mirror', les dirigeants des Red Devils seraient désormais confiants à l'idée de voir Pogba rester encore longtemps à Old Trafford, et ce, malgré l'intérêt de la Maison Blanche.

Le tabloïd britannique précise toutefois que l'ancien joueur de la Juventus n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir.