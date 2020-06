Pogba va rester à Manchester United d'après un de ses "plus proches" amis

Selon Adan Januzaj, un ancien joueur de Manchester United, il n'y a aucun risque pour que Paul Pogba quitte les Diables Rouges durant l'intersaison en cours.

Le divorce avec le club angais semblait inévitable pour l'international tricolore, surtout après qu'il ait ouvert la porte à un nouveau défi à l'été 2019. Même si aucune proposition concrète n'a été faite pour ses services, les rumeurs d'un départ à la Juventus ou au Real Madrid ont continué à faire rage en ce qui le concerne

La pandémie de coronavirus a cependant contraint les clubs les plus dépensiers à freiner leur ambition de recrutement, tandis que l'équipe anglaise a retrouvé un rendement plus conforme à son standing. Cette évolution de la donne devrait aider Pogba à changer de position, de même que la possibilité de composer un duo efficace dans l'entrejeu avec le Portugais Bruno Fernandes.

Januzaj, qui est passé par l'Académie des jeunes d'United aux côtés de Pogba, pense que le champion du monde ne bougera pas. Dans un entretien Het Niuewsblad, il a confié : "Je pense qu'il va rester. Je suis toujours très proche de Paul, nous nous connaissons depuis l'enfance, quand nous étions ensemble dans l'équipe des jeunes de United. Nos familles sont également amies et restent en contact. Cela ne changera jamais."

Alors que beaucoup considèrent encore Pogba comme un homme clé pour United, Januzaj a dû, lui, filer sous d'autres cieux pour pouvoir s'épanouir. Il a quitté Old Trafford définitivement en 2017. L'ancien coach des Red Devils, Louis van Gaal, ayant laissé entendre que l'international belge n'avait pas profité de ses opportunités. Répondant à cette affirmation, l'ailier de 25 ans a déclaré: "Eh bien, Louis van Gaal, je ne devrais vraiment pas me défendre contre lui, il suffit de regarder les statistiques. Chaque fois que je faisais la différence avec une passe décisive ou un but, j'étais de retour sur le banc par la suite. C'était la même chose avec Memphis [Depay]. S'il dit qu'il nous a donné suffisamment d'opportunités, il ne dit pas la vérité, c'est aussi simple que cela. Heureusement, il y a beaucoup de gens à Manchester United qui ont su m'apprécier."