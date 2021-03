Le PSG a dévoilé les absents contre Nantes, Neymar ne jouera pas

Neymar n'est pas en mesure de jouer. Lors de la dernière séance du PSG, le meneur parisien s'est entrainé en marge du groupe et a effectué un travail "adapté et progressif" pour retrouver les terrains au plus vite.

C'est une mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino, mais l'entraineur argentin peut compter sur d'autres joueurs de son effectif pour affronter Nantes en Ligue 1.

L'idéal pour l'équipe parisienne serait que le Brésilien soit à 100% pour le choc des quarts de finale de la Ligue des champions. Mbappé et Keylor Navas ont été les principaux artisans de la victoire contre l'équipe de Ronald Koeman en huitièmes. Si Neymar était présent en quarts, il pourrait apporter son expérience et son talent à l'équipe toujours en quête de sa première C1.

Dans son rapport médical, le Paris Saint-Germain a également fait le point sur l'état de santé d'autres joueurs actuellement indisponibles. Ander Herrera devrait faire son retour dans deux jours à l'entraînement collectif, Florenzi est toujours absent, tout comme Bernat. Moise Kean quant à lui, sera de retour dès le terme de son isolement dû à un test positif au COVID-19.