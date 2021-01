Positif au Covid-19, Victor Osimhen s'excuse

Alors qu'il s'était rendu au Nigeria pour passer des vacances pendant la trêve d'hiver, Victor Osimhen a été filmé à sa soirée d'anniversaire sans masque et sans respect des gestes barrières. Pour couronner le tout, il a été testé positif au coronavirus à son retour du pays.

Ce dimanche, l'ex-Lillois a présenté ses excuses au club, à ses supporters et à ses supporters. "J'ai fait une erreur en allant au Nigeria en ce moment [...]. J'ai fait une erreur en participant à une fête surprise sans comprendre la gravité de ce que je faisais. Je demande pardon au club, à l'entraîneur, à l'équipe et aux supporters", a écrit le Nigérian sur son compte Instagram.

Victor Osimhen n'a plus foulé les terrains depuis la mi-novembre en raison d'une blessure à l'épaule droite. À noter qu'il avait reçu l'autorisation de Naples pour ce voyage.

"La responsabilité de l'envoyer au Nigeria est aussi la mienne, c'est embêtant pour tous les deux vis à vis du club", a ainsi reconnu Gennaro Gattuso après la victoire dimanche après-midi à Cagliari (4-1).

"Quand on se reverra, je lui dirai ce que j'en pense. Mais le garçon sait qu'il a fait une erreur et il a présenté des excuses. On l'attend car il reste un joueur important pour nous", a-t-il ajouté.