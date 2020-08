"Werner aura besoin de temps à Chelsea"

Timo Werner va avoir besoin de temps pour afficher son meilleur niveau à Chelsea, selon son ancien partenaire du RB Leipzig, Yussuf Poulsen.

Transféré en juin dernier chez les Blues, l'international allemand a fait le choix de rejoindre Londres avant la fin de la Ligue des Champions, alors que Leipzig affrontera l'Atlético Madrid en quarts de finale de la compétition. Son objectif : être prêt le plus rapidement possible pour faire ses preuves aux yeux de Frank Lampard.

Néanmoins, l’international danois estime qu’il lui faudra plus de temps pour exprimer son véritable potentiel sur le terrain. "Je pense que Timo sera un excellent attaquant en Premier League au cours des prochaines années", a déclaré Poulsen dans une interview accordée au 'Sport-Informations-Dienst' (SID). "Bien sûr, il doit d'abord connaître ses coéquipiers et la ligue ; vous ne pouvez pas montrer toutes vos qualités tout de suite. Mais cela viendra avec le temps", a-t-il analysé.



Le joueur de 24 ans vient de, au cours de laquelle il a aidé le RB Leipzig à terminer. Il a marquéet a délivré pas moins de. Il a également fait preuve de qualité en Ligue des champions en marquant, aidant grandement l'équipe allemande à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, à Lisbonne.

Poulsen devrait être un acteur clé pour Leipzig dans ces matches, et l'international danois n'envisage certainement pas de changer de club pour le moment. "À un moment donné, j'essaierai certainement quelque chose de différent, mais je n'ai que 26 ans et pour le moment je suis très heureux à Leipzig", a-t-il expliqué.



"Si j'avais planifié ma carrière il y a 10 ans, je ne me serais certainement pas réservé sept ans à Leipzig, mais je suis ici depuis si longtemps. Quand j'ai signé, je n'avais même pas entendu parler de Leipzig", a-t-il confié, focus sur la Ligue des Champions. "Une fois sur place, vous avez la ferme volonté d’aller jusqu’à la finale et de remporter le titre. Bien sûr, il y a des équipes avec de meilleures chances sur le papier, mais dans le football, il y a toujours des surprises."