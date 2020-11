Pour Beye, il est naturel d'attendre plus de Mbappé

Auteur d'un très bon début de saison en Ligue 1, Kylian Mbappé revient souvent dans les débats pour ses prestations lors des grands matchs. Avec 7 buts en 8 matchs cette saison, Mbappé démarre son exercice de la meilleure des manières, mais le Français est attendu ailleurs.

Et, pour Habib Beye, consultant chez 'Canal +', il est normal de placer de telles attentes pour un joueur de la trempe de Mbappé.

"Il aura la même problématique que le PSG et Thomas Tuchel. Aujourd’hui, on ne jugera plus Kylian Mbappé sur la Ligue 1, ce qui était le cas il y a deux ans. On va le juger uniquement sur les grandes rencontres, c’est-à-dire sur le plan international et sur la Ligue des Champions avec le PSG. C’est comme tous les grands joueurs. Il ne faut pas oublier qu’on a changé notre vision sur lui. Aujourd’hui, il a mis le niveau tellement haut qu’on est exigeant avec lui et qu’on ne peut pas accepter le moyen et encore moins le médiocre, qui peut arriver pour tous les grands joueurs du monde. Forcément, le jugement est différent aujourd’hui sur Kylian Mbappé", a-t-il déclaré.