Pour Conte le favori du groupe c'est le Real

Si le Real Madrid n'est pas au mieux de sa forme en ce moment, cela ne change rien pour Antonio Conte, les Merengues restent les favoris du groupe B.

Alors que ses hommes affronteront ce soir (21h), le Borussia Mönchengladbach, l'entraîneur italien s'est exprimé en conférence de presse et a évoqué les trois autres équipes de son groupe.

Pour lui le Real a plus d'expérience : "Je ne sais pas si on nous considère comme les favoris, s'est d'abord demandé le technicien italien, qui bataillera également avec le Shakhtar Donetsk et le Borussia Mönchengladbach. Le Real a gagné la Liga, ils ont de grands joueurs, et des grands joueurs qui ont soulevé plusieurs fois la Ligue des Champions. Entendre que le Real n’est pas un favori me fait rire. Les évaluations doivent toujours se faire de façon sérieuse."

Le Real Madrid affrontera aujourd'hui (18h55) le Shakhtar Donetsk à domicile.