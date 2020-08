Pour Conte, Séville est favori

Antonio Conte pense que Séville est le favori dans cette finale de Ligue Europa. Il a déclaré à 'Sky Sport' que les Andalous avaient plus d'expérience que les Intéristes dans cette compétition.

"Gagner Séville ? Nous avons moins d'expérience qu'eux, Séville possède des joueurs habitués à ce genre de rencontres et c'est pour ça qu'ils ont un avantage. La seule manière d'entrer dans l'histoire est de gagner", a affirmé le technicien.

Face aux journalistes présent pour la conférence de presse officielle, il a révélé : "Quand j'étais joueur j'ai joué plusieurs finales, j'en ai gagnées et j'en ai perdues. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que les gens se rappellent seulement de quand tu as gagné".

"Lors de ma prise de poste, j'étais convaincu que j'allais pouvoir lutter pour gagner un titre. Petit à petit les joueurs ont grandi, c'est de cette manière qu'a augmenté leur force et leur courage", a-t-il notamment ajouté.

Diego Godín qui était aussi présent connaît bien le FC Séville qu'il a affronté à plusieurs reprises en Liga lorsqu'il jouait à l'Atlético Madrid. Il a toutefois dit qu'il n'avait pas spécialement de conseils à donner à son entraîneur : "Je n'ai aucun conseil à donner pour la finale. Je travaille pour gagner comme tout le monde. Pour cela, nous devons faire ce qu'on a préparé et jouer avec notre coeur. Nous devons tout faire pour gagner ce trophée".

"Nous avons beaucoup de respect pour Séville et pour ce qu'ils ont accompli par le passé dans cette compétition, mais nous ferons tout pour jouer nos cartes de la meilleure manière possible", a ajouté le défenseur 'nerazzurri'.

Handanovic a lui aussi apporté sa perspective : "Quand je suis arrivé à l'Inter, c'était pour gagner des titres. Nous n'avons pas pu et enfin le moment est arrivé. Ces matchs devraient être normaux pour notre équipe comme c'était le cas il y a 10-15 ans. Je crois qu'il est temps de lutter pour des choses importantes".

"Les victoires donnent de la confiance et aident à grandir et corriger les erreurs, en cela nous nous sommes améliorés. Toute l'équipe veut travailler et se sacrifier pour savoir comment gagner le match. Nous avons progressé dans notre lecture des matchs et ça se voit. Le groupe est fort et soudé", a conclu le portier slovène.