Pour Coutinho, les objectifs du Barça sont clairs

Philippe Coutinho a rapidement obtenu la confiance de Ronald Koeman en ce début de saison malgré une blessure qui l'a éloigné pendant plusieurs semaines des terrains.

Titulaire contre Osasuna, le Brésilien a participé à la victoire de son équipe en marquant un but, et s'est félicité du travail de son équipe dans des déclarations pour 'Movistar'.

"Nous travaillons et essayons de profiter sur le terrain. Nous faisons un bon match et il faut continuer comme ça. Mon but ? C'est grâce à la passe de Griezmann", a assuré le joueur brésilien.

"Quand tu te blessures, tu as un peu de mal à revenir mais j'essaie de donner le maximum pour aider l'équipe. Je suis content", a ajouté Philippe Coutinho après son retour de blessure.

"Nous devons continuer à nous battre, la saison est longue. Nous sommes loin de la tête mais il reste beaucoup de temps. Notre objectif est de nous battre pour le titre évidemment", confirme Coutinho, prêt à se battre pour ses objectifs.