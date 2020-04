"Pour Cristiano, le plus important Ã©tait de dribbler, il ne savait pas jouer sans dribbler"

Le technicien roumain Laszlo Bölöni a été très important dans la carrière de Cristiano Ronaldo. C'est lui qui l'a lancé dans le grand bain au Sporting Lisbonne et l'a aidé à devenir le joueur qu'il est aujourd'hui.

Actuellementà Antwerp, Bölöni a raconté les débuts du Portugais au Sporting. "J'étais allé voir les jeunes et j'avais demandé qu'il vienne avec l'équipe première parce qu'il avait le pysique, il était très rapide et avait une grande technique. Ce ne fut pas une surprise", a-t-il expliqué.

C'est lors du premier entraînement avec l'équipe première que CR7 l'a étonné. "J'avais décidé qu'il ne reviendrait pas avec les jeunes. Dans le vestiaire, il faisait des blagues, mais sur le terrain il était exceptionnel. Il avait une maturité hors de la normale pour un jeune de 16-17 ans".

Bölöni a expliqué que Cristiano en position de 9, mais c'est lui qui l'a replacé sur un côté. "Je voulais le mettre ailier droit parce qu'il était jeune et léger, environ 60 kilos, et ça allait être compliqué pour lui de jouer dos au buy et affronter des centraux de 100 kilos. Sur le terrain, avec sa vitesse et ses dribbles, il allait être beaucoup plus efficace".

A l'époque, selon son ancien coach, Ronaldo ne pensait qu'à dribbler. "Pour lui, le plus important était de dribbler. Il n'arrivait pas à jouer sans dribbler. Mon rôle a été de lui dire que dribbler, c'était bien, une fois, deux fois... mais cinq fois c'était trop. Je lui ai expliqué où il était le plus utile de dribbler et son intelligence a fait le reste".

Le Roumain a conclu en affirmant qu'il s'attendait à voir Cristiano devenir l'un des meilleurs de l'histoire. "J'avait dit qu'il allait dépasser Figo et Eusebio et ces déclarations m'avait causé du tort", a-t-il souligné, avant de choisir le Portugais plutôt que Messi. "Il sera toujours mon gamin".